Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 27.09.2022

Goslar (ots)

Unterschlagung einer Geldbörse

Am Montag, 19.09.2022, zwischen 07.30 Uhr und 17.30 Uhr, sei es zu einem Verlust der Geldbörse der Anzeigeerstatterin im Bereich eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße Am Wilhelmsbad in Seesen gekommen. Die Geldbörse konnte durch die Anzeigeerstatterin bislang nicht mehr aufgefunden werden. Die Anzeigeerstatterin geht daher von einer Unterschlagung ihrer Geldbörse durch einen derzeit unbekannten Täter aus. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Montag, 26.09.2022, gegen 12.24 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 248 zwischen Echte und Seesen zu einem Verkehrsunfall. Ein 27jähriger Verkehrsteilnehmer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit der Schutzplanke. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 26.09.2022, gegen 12.52 Uhr, erhielt das Polizeikommissariat Seesen den Hinweis auf den Führer eines LKW, welcher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Der Fahrzeugführer konnte im Anschluss auf einem Kundenparkplatz an der Bornhäuser Straße festgestellt werden. Der Fahrzeugführer war alkoholisiert. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde dem Führer des LKW untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell