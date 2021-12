Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugenaufruf: 13-jähriger Junge mit deutsch-kongolesischer Abstammung wurde von Personengruppe verbal und körperlich attackiert - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Dienstagmorgen (07.12.) ist ein 13-jähriger Junge auf dem Konrad-Adenauer-Ring von einer Gruppe junger Männer rassistisch beleidigt worden. Die Polizei (Staatsschutz PP Düsseldorf) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der Junge war gegen 07:45 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring auf dem Weg zur Schule, als er in Höhe der Sankt-Anna-Straße von einer Gruppe junger Männer in rassistischer Art und Weise beleidigt wurde. Die noch Unbekannten sollen das Opfer eingekesselt, geschubst und fortlaufend fremdenfeindlich beschimpft haben. Als der Schüler zu Boden ging, sollen die unbekannten Täter auf ihn eingetreten haben, bis sie sich in unbekannte Richtung entfernten.

Der Junge konnte in einer ersten Anhörung beim Staatsschutz die unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

Es soll sich um etwa fünf bis sechs Männer im Alter von circa 20 Jahren gehandelt haben. Alle hätten eine Mütze (teilweise mit Ohrenklappen) getragen, einer eine Baseball-Kappe mit einem roten Stierkopf-Embleme (Chicago-Bulls). Unter den Mützen seien blonde beziehungsweise braune Haare sichtbar gewesen. Einer der Gesuchten habe zusätzlich hellblaue Nike Air Jordan Schuhe getragen und alle hätten akzentfreies Deutsch gesprochen. Der "Wortführer" habe mit einem ostdeutschen oder süddeutschen Akzent gesprochen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Staatsschutz unter den Telefonnummern 0211-870 6953 oder 0211-870 6969 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell