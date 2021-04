Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Jugendliche randalieren und greifen S-Bahnfahrer an

Beamtin bei Einsatz verletzt

München (ots)

In der Nacht auf Freitag kam es am S-Bahnhaltepunkt Markt Schwaben zu einem Polizeieinsatz, weil zwei Jugendliche randalierten. Zuvor zogen sie die Notbremse in einer S-Bahn, bewarfen den Zugführer mit einer Bierflasche und spuckten ihn an. Beim folgenden Polizeieinsatz leisteten sie Widerstand und griffen die Beamten an. Gegen 23:45 Uhr (29.April) informierte die Notfallleitstelle der DB AG die Bundespolizei über zwei Randalierende am S-Bahnhaltepunkt Markt Schwaben. Am Einsatzort trafen die Beamten auf zwei junge Männer, 17 und 18 Jahre, die gerade auf den Fahrstuhl am Haltepunkt einschlugen. Bei Erkennen der Streife verheilten sich die beiden Deutschen extrem aggressiv und unkooperativ. Sie waren augenscheinlich alkoholisiert und schrien die Beamten unentwegt an, sodass durch die Streife Unterstützung angefordert werden musste. Als sich der 18-Jährige versuchte vom Tatort zu entfernen, musste er durch einen 24-jährigen Polizisten festgehalten werden, wobei er diesem dann auf den Arm schlug. Anschließend schlug er einer 21-jährigen Polizistin gegen den Oberkörper, sodass er durch die Beamten kurzzeitig an der Wand fixiert werden musste. Da auch sein Begleiter weiterhin hoch aggressiv war, musste man den 18-Jährigen wieder loslassen, woraufhin dieser nach den Beamten spuckte, sie jedoch verfehlte. Als eine Streife der PI Erding zur Unterstützung eintraf, konnten Beide gefesselt werden um einen erneuten Angriff zu unterbinden. Während der Maßnahmen bedrohte und beleidigte der 18-Jährige die Beamten die ganze Zeit über. Nach Befragung von anwesenden Mitarbeitern der Deutschen Bahn stellte sich heraus, dass die Beiden zuvor in einer S-Bahn die Notbremse zogen. Den daraufhin einschreitenden Triebfahrzeugführer beleidigten sie. Der ältere der Beiden spuckte den 41-jährigen Zugführer an, woraufhin dieser ihn zur Abwehr zurückstieß. Als der junge Mann auf den Boden fiel, warf er mit einer Bierfalsche nach dem Zugführer und traf ihn am Kopf. Augenscheinliche Verletzungen trug er nicht davon.

Weiterhin stellte sich heraus, dass Beide zuvor in Bahnhofsnähe in zwei Autos Dellen und gegen den Spiegel eines weiteren Autos traten, was von einem Zeugen beobachtet wurde. Diese Taten werden aufgrund der Zuständigkeit von der Landespolizei zur Anzeige gebracht.

Bei dem Einsatz verletzte sich die 21-jährige Beamtin am Knie, war aber weiterhin dienstfähig.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 18-Jährigen einen Wert von 2,08 Promille. Der 17-Jährige kam auf einen Wert von 0,86 Promille.

Zur weiteren Bearbeitung brachten die Beamten die Randalierer in die Diensträume der Bundespolizei am Münchner Ostbahnhof. Beide konnten im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ihren Weg fortsetzen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung, Missbrauch von Notrufen und Sachbeschädigung.

