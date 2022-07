Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch

Spiegelreflexkamera entwendet

Emmerich am Rhein (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (06. Juli 2022), 17:30 Uhr bis Donnerstag (07. Juli 2022), 07:25 Uhr, kam es in Emmerich zu einem Einbruch in einen Kindergarten am Neuer Steinweg. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude und entwendeten, nach dem Durchwühlen von Schränken, eine Spiegelreflexkamera. Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

