Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungseinbruchdiebstähle in Zingst

Zingst (ots)

Die dunkle Jahreszeit ist wieder angebrochen und alle Mitbürger werden durch die Polizei einmal mehr darum gebeten, nicht nur für die Sicherung ihres Eigentums zu sorgen, sondern auch ein wachsames Auge auf das Hab und Gut der Nachbarn zu werfen. So hätten in den zurückliegenden Tagen vielleicht zwei Einbrüche in Ferienwohnungen in der Rosenbergstraße in Zingst vermieden werden können. Die beiden Ferienwohnungen liegen unmittelbar nebeneinander, sodass von einem Tatzusammenhang ausgegangen wird. Es wurde sich zu den derzeit unbewohnten Wohnungen gewaltsam Zutritt verschafft und ein Diebstahlschaden von circa 6.000 EUR verursacht. Die Täter erbeuteten unter anderem zwei Fernsehgeräte und ein neues E-Bike. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die unbekannten Täter wegen Wohnungseinbruchdiebstahls.

Im Auftrag

Henry Gaßmann

Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131 Email: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell