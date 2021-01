Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Erfolgreiche Vermisstensuche; Turmfalke gerettet

Reutlingen (ots)

Dettingen (RT): Betrunkener Unfallverursacher leistet Widerstand

Ein betrunkener Unfallverursacher hat am späten Dienstagnachmittag erheblichen Widerstand geleistet. Der 22-Jährige befuhr mit einem 5er BMW gegen 17.20 Uhr die Uracher Straße von der Ortsmitte herkommend. An der Einmündung in die B 28 fuhr er einer vor der roten Ampel stehenden, 32 Jahre alten Frau in deren VW Golf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand, worauf er zur fälligen Blutentnahme auf die Dienststelle mitgenommen werden sollte. Hierbei wehrte sich der junge Mann, beleidigte die Polizisten aufs Übelste und musste mit einer Handschließe geschlossen werden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Alkoholtest auf dem Polizeirevier ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Der 22-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Eine Fahrerlaubnis konnten ihm die Beamten nicht abnehmen, da er keine besitzt. Den jungen Mann erwarten Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung. (ms)

Esslingen (ES): Vermisste Seniorin wohlbehalten aufgefunden

Ein glückliches Ende hat die Suche nach einer vermissten Seniorin am frühen Mittwochmorgen im Ortsteil Kennenburg gefunden. Kurz vor vier Uhr alarmierte die Mitarbeiterin eines Seniorenzentrums die Polizei, nachdem das Fehlen einer 90-Jährigen bemerkt worden und erste Suchmaßnahmen erfolglos geblieben waren. Mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber nahm die Polizei anschließend die Suche nach der Frau auf. Beamte entdeckten die Seniorin gegen 5.20 Uhr schließlich wohlbehalten im Keller eines Nachbargebäudes und brachten sie zurück in das Seniorenzentrum. (rn)

Baltmannsweiler (ES): Betrunkene nach Unfall davongefahren

Eine stark betrunkene Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht und ist ohne sich um den Schaden zu kümmern nach Hause gefahren. Die 52-Jährige blieb um 17.10 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schorndorfer Straße an einem geparkten VW up! hängen. Dessen Besitzer bemerkte das Malheur der Frau und rannte zu deren Fahrzeug. Im Anschluss öffnete er die Beifahrertür und forderte sie auf anzuhalten. Die Unfallverursacherin fuhr jedoch ohne ihre Personalien zu hinterlassen davon. Dank des abgelesenen Kennzeichens konnte sie kurze Zeit später daheim angetroffen werden. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass sie betrunken war. Ein Test ergab ein vorläufiges Ergebnis von weit über drei Promille. Nach einer Blutentnahme wurde ihre Fahrerlaubnis einbehalten. An den Fahrzeugen war geringer Sachschaden in einer Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. (ms)

Nürtingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag an der Einmündung Säerstraße/ Rümelinstraße entstanden. Eine 28-Jährige war gegen 16 Uhr mit einem Opel Astra auf der Säerstraße in Richtung Rümelinstraße unterwegs und missachtete an der dortigen Einmündung die Vorfahrt eines von links kommenden, 62 Jahre alten VW Golf Lenkers. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Bis zur Bergung der Fahrzeuge musste der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Seltener Gast auf Polizeidienststelle

Ein seltener Gast ist am Dienstagnachmittag auf dem Polizeiposten Ergenzingen zu Besuch gewesen. Ein Ehepaar war gegen 13.15 Uhr auf der K 6920 zwischen Seebronn und Hailfingen unterwegs. Hierbei entdeckten sie einen flugunfähigen Turmfalken auf der Kreisstraße und fingen das Tier ein. In einem Karton verbrachten sie im Anschluss den verletzten Vogel auf die nahegelegene Dienststelle. Die Polizeibeamten nahmen daraufhin Kontakt mit dem Vogelschutzzentrum Mössingen auf und fuhren ihn dorthin. (ms)

Tübingen (TÜ): Kind unachtsam über die Straße gerannt

Ein unachtsam über die Straße rennendes Kind ist am Dienstagnachmittag von einem Pkw erfasst und leicht verletzt worden. Der achtjährige Junge spielte kurz vor 14.30 Uhr mit Freunden in der Tessinstraße. Hierbei sprang das Kind hinter einem an der Bushaltestelle stehenden Linienbus, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße. Dabei wurde der Achtjährige von einem an dem Bus mit mäßiger Geschwindigkeit vorbeifahrenden VW Caddy eines 65 Jahre alten Mannes erfasst. Der Junge zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der B 27 ereignet hat. Gegen 13.10 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit einem Dacia Dokker vom Bläsiberg herkommend auf die B 27 ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi A3 eines 22 Jahre alten Mannes. Dessen Beifahrerin im Alter von 19 Jahren erlitt beim Zusammenstoß nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Der Dacia war zudem nicht mehr fahrbereit. (mr)

Albstadt (ZAK): Stark betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Ein erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehender Autofahrer hat am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht. Der 30-Jährige war kurz nach 15.30 Uhr mit einem 3er BMW auf der Tulpenstraße unterwegs. Auf der wegen Schneehaufen verengten Fahrbahn streifte er den entgegenkommenden Sprinter eines 20 Jahre alten Mannes. Hierbei war ein Schaden in Höhe von etwas mehr als 2.000 Euro entstanden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine Alkoholfahne bei dem Unfallverursacher fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über drei Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. (ms)

Rückfragen bitte an:

Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell