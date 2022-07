Kleve (ots) - Am Dienstag (06.07.2022) kam es gegen 13:00 Uhr auf der Flutstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Frau aus Kleve befuhr mit ihrem VW die Flutstraße in Richtung Spyckstraße, als sich auf Höhe der Hausnummer 45 der linke Hinterreifen vom Wagen löste, so dass Radaufhängung, Bremsscheibe und Stoßstange beschädigt wurden. Die Fahrerin des Wagens blieb glücklicherweise unverletzt. Bei der ...

