Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Kia-Fahrer musste ausweichen

Reifen und Felge beschädigt

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Montag (4. Juli 2022) gegen 10:10 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Moers mit seinem weißen Kia die Sevelener Straße ortseinwärts. An einer Engstelle musste der Moerser einem unvermittelt entgegenkommenden dunklen Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stieß sein rechter Vorderreifen gegen den Bordstein, so dass Felge und Reifen beschädigt wurden. Der unbekannte Fahrer des dunklen Pkw fuhr weiter in Richtung der Bundesstraße 9. Zeugenhinweise zu diesem Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeugführer bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

