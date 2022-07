Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl eines Motorrollers

Kleve (ots)

Am Donnerstag, 07.07.2022, im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr wurde in Kleve Materborn ein Motorroller entwendet. Dieser war vor einem Mehrfamilienhaus an der Sackstraße abgestellt, wo eine Zeugin gegen 04 Uhr das Starten eines Motorrollers wahrgenommen hatte. Das Versicherungskennzeichen des Motorrollers lautet 166 KKB. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

