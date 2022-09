Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 28.09.2022

Goslar (ots)

Diebesbande tourt durch Goslar

Goslar. Am Dienstag, gegen 17.00 Uhr, geraten drei Männer (28, 32 und 42 Jahre alt) in Verdacht, in einem Supermarkt in der Dr.-Wilhelm-Kempe-Str. Tabakwaren entwendet zu haben. Die in einem Fahrzeug flüchtenden Männer konnten von der Polizei im Breiten Weg gestoppt und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass neben den Tabakwaren auch diverse Spirituosen aus einem anderen Supermarkt in der Marienburger Straße, gegen 15.30 Uhr, entwendet worden waren. Darüber hinaus wurden Kreditkarten eines 23-jährigen Goslarers festgestellt, dem zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr in einem Restaurant in der Breiten Straße die Geldbörse entwendet wurde. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

i.A. Holzhausen, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell