Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falsche Dokumente sicher

Karlsruhe/Baden-Baden (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag zwei falsche Dokumente sichergestellt. Ein syrischer Staatsangehöriger, der als Reisender in einem ICE zwischen Karlsruhe und Baden-Baden kontrolliert wurde, zeigte einen falschen dänischen Reisepass vor. In seinem Rucksack befand sich zudem eine rumänische Identitätskarte, bei der es sich ebenfalls um eine Fälschung handelte. In der polizeilichen Vernehmung gab der 22-Jährige an, die Dokumente in Griechenland erworben zu haben. Da er in Deutschland einen Asylantrag stellte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe weitergeleitet.

