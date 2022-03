Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Algerischer Staatsangehöriger nach unerlaubter Einreise in Abschiebehaft

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern einen falschen belgischen Personalausweis sichergestellt. Bei der Kontrolle eines grenzüberschreitenden Fernreisebusses am Grenzübergang Kehl Europabrücke, zeigte ein algerischer Staatsangehöriger dieses Dokument vor.

Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde zudem eine belgische Gesundheitskarte aufgefunden, bei der es sich ebenfalls um eine Fälschung handelt. In der polizeilichen Vernehmung gab der 24-Jährige an, beide Dokumente für 400 Euro in Frankreich gekauft zu haben.

Im Rahmen der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde bekannt, dass die Person sich aktuell in Österreich im Asylverfahren befindet. Auf Anordnung des zuständigen Amtsgerichts wurde der algerische Staatsangehörige in Abschiebehaft genommen und in eine Abschiebehafteinrichtung eingeliefert.

Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise, Urkundenfälschung sowie wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell