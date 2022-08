Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Fahrzeuganhänger und Holzhütte in Brand gesetzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 22:00 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Steinenbronn mit einem Fahrzeug und 8 Kräften zu einem Brandalarm in der Sandäckerstraße in Steinenbronn aus, nachdem ein Verkaufsanhänger und eine daneben stehende Holzhütte Feuer gefangen hatten. Der Brand konnte zeitnah unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Fahrzeuganhänger brannte vollständig aus. Nach derzeitigen Ermittlungen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Vermutlich wurde der Fahrzeuganhänger im hinteren Bereich in Brand gesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 10.300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell