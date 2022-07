Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Linz vom 15.07.-17.07.2022

Linz am Rhein (ots)

Radmuttern von Fahrzeug gelöst

Am Freitag, den 15.07.2022 erhielt die Polizei Linz Kenntnis von einem Verkehrsunfall in Bruchhausen, bei welchem sich das Vorderrad des Verunfallten während der Fahrt gelöst hatte. Das Rad löste sich glücklicherweise bereits kurz nach Fahrtbeginn bei geringer Fahrtgeschwindigkeit, weshalb es lediglich zu einem Sachschaden am Fahrzeug kam; der Fahrer selbst blieb unverletzt. Da es sich bei dem Fahrer um einen sachkundigen Kraftfahrzeugmechaniker handelt, welcher sowohl den Reifenwechsel als auch das Nachziehen der Radmuttern selbst durchgeführt hatte, ermittelt die Polizeiinspektion Linz/Rhein nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Nach jetzigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die Radmuttern des geparkten Fahrzeugs durch einen unbekannten Täter gelöst wurden.

Heckscheibe von PKW eingeschlagen

Im Verlauf des 16.07.2022 wurde die Heckscheibe eines auf der Hauptstraße in Bad Hönningen geparkten PKWs eingeschlagen. Nach jetzigem Ermittlungsstand handelt es sich hierbei lediglich um eine mutwillige Zerstörung, da aus dem Fahrzeuginnenraum keine Gegenstände entwendet wurden. Die Tatausführung fand vermutlich am helllichten Tag zwischen 09:45-18:30 Uhr statt, weshalb mögliche Zeugen gebeten werden sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter der Tel.: 02644-943-0 zu melden.

Brand entlang Bahntrasse

Am Nachmittag des 16.07.2022 kam es zu einem Flächenbrand entlang der Bahntrasse in Unkel-Heister. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einer Brandentwicklung auf beiden Seiten des Bahndamms, deren Ausbreitung jedoch durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr Unkel verhindert werden konnte. Die Ermittlungen bezüglich eines möglichen Verursachers wurden durch die Polizei Linz aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht - Anzeigeerstatter ohne Führerschein Am Abend des 16.07.2022 erschien ein 22-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Unkel bei der Polizei Linz und wollte eine Verkehrsunfallflucht beanzeigen. Als er mit seinem Kleinkraftrad die Straße Wallen in Dattenberg befahren habe, sei er durch einen unbekannten roten Kleinwagen rechts überholt worden und dadurch gegen ein parkendes Fahrzeug gedrängt worden. Der Unfallverursacher sei anschließend geflüchtet. Bei einer routinemäßigen Überprüfung des Führerscheins des anzeigenden Kraftradfahrers musste der aufnehmende Polizeibeamte jedoch feststellen, dass dieser gar nicht über die notwendige Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug verfügte. Somit hat der 22-jährige nun nicht nur einen Unfallschaden an seinem Kraftrad, sondern erwartet ihn auch noch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich an die Polizei Linz/Rhein unter der Tel.: 02644-943-0 zu wenden.

Schlange auf Kinderspielplatz

Am Samstag, den 16.07.2022 rückten Polizei und Feuerwehr zu einer gemeldeten Giftschlange an einem Linzer Kinderspielplatz aus. Laut Meldung handelte es sich womöglich um eine Giftschlange, wobei der Verdacht zunächst auf die hierzulande heimische Kreuzotter fiel. Die Linzer Feuerwehr konnte das verschreckte Tier schnell in Obhut nehmen. Hier wurde klar, dass es sich nicht um einen Rettungseinsatz für die Kinder auf dem Kinderspielplatz handelte, sondern die verletzte Schlange der menschlichen Hilfe bedurfte. Es handelte sich um eine ebenfalls örtlich heimische Ringelnatter, welche insbesondere an zwei gelblichen, halbmondförmigen Flecken am Hinterkopf als solche erkennbar ist. Die harmlose Ringelnatter wurde unverzüglich einem örtlichen Tierarzt zugeführt, welcher sich dankenswerter Weise der medizinischen Betreuung des geschuppten Unruhestifters annahm.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell