POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf Mitfahrerparkplatz

Straßenhaus (ots) - Zum wiederholten Male kam es in der Nacht von Donnerstag, 14.07.2022, auf Freitag, 15.07.2022, an der Grundschule Straßenhaus zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter bewarfen einen gläsernen Windfang mit Steinen. Durch den Steinbewurf wurde eine Glasscheibe beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

