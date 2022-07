POL-PDNR: Motocross Maschine entwendet

Sörth (ots) - Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 11.55 Uhr. Die Unfallstelle befindet sich in der Gemarkung Sörth. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von folgendem Unfallhergang ausgegangen: Eine 64-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die B 414, aus Richtung Hachenburg kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In einer leichten Rechtskurve in Höhe der ...

mehr