POL-PDNR: Presse-Erstmeldung Altenkirchen -Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Herdorf (ots) - Durch eine Zeugin wurde am Freitag, dem 15.07.2022, gegen 07:26 Uhr, unklare Rauchentwicklung im Waldgebiet oberhalb von Herdorf im Bereich Wolfsweg unterhalb des Maschinenhauses gemeldet. Der Löschzug Herdorf rückte mit 18 Einsatzkräften aus und löschte einen in Brand stehenden Holzpolter sowie umstehende Bäume, die ebenfalls in Brand geraten waren. Nach Sachlage ist von Brandstiftung auszugehen. Die Kriminalinspektion Betzdorf hat die Ermittlungen ...

