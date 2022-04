Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.04.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Fahrzeug nach Unfall auf der B 19 gesucht

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 19 bei Künzelsau ein beteiligtes Fahrzeug. Gegen 13.45 Uhr befuhr ein 80-Jähriger mit seinem Mercedes die Bundesstraße 19 in Richtung Künzelsau. Auf Höhe eines Parkplatzes bei Gaisbach geriet er mit seinem Mercedes nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Dessen Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen schwarzen Audi, neueres Modell. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des gesuchten Fahrzeugs oder Zeugen, die Angaben zu dem Pkw machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Künzelsau, unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Niedernhall: Vorsicht vor Enkeltrick-Betrüger über WhatsApp

Am Dienstag bekam eine 68 Jahre alte Frau in Niedernhall eine Nachricht über den Messengerdienst "WhatsApp" von einer unbekannten Nummer. Die unbekannte Person gab sich als ihre Tochter aus, die ihr Handy verloren und nun eine neue Handynummer hätte. Im weiteren Verlauf bat diese Person die 68-Jährige den Betrag einer offene Rechnung auf ein Konto zu überweisen, da sie aktuell keinen Zugang zu ihrem Bankkonto hätte. Die Frau war gutmütig und überwies den Betrag. Erst später, nach Rücksprache mit ihrer echten Tochter flog der Betrug auf. Die Polizei weist darauf hin, dass Trickbetrüger, wie in diesem Fall, vermehrt den Kontakt zu ihren Opfern über Messengerdienste wie zum Beispiel WhatsApp suchen. Dabei geben sie sich als Tochter, Sohn oder nahe Verwandte aus, die das eigene Telefon verloren oder kaputt gemacht haben. Dieser Aussage folgt meistens die Bitte, einen Geldbetrag zu überweisen. Daher rät die Polizei dazu, bei solchen Nachrichten misstrauisch zu sein und die verwandte Person zusätzlich auf einem anderen Weg zu kontaktieren um eventuelle Geldforderungen zu klären. Nie sollte vorschnell Geld überwiesen werden. Wenn weiterhin der Verdacht auf einen Betrug besteht, melden Sie dies der Polizei.

