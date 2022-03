Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Friseurgeschäft - Täter erbeuten Haarpflegemittel und Frisiergeräte

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Neumärker Straße

14.03.2022, 18.00 Uhr - 15.03.2022, 06.55 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ein Friseurgeschäft in der Neumärker Straße eingebrochen. Dabei erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen Friseurbedarf und richteten einen Schaden von mindestens 2.000 Euro an.

Die Tat geschah zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 06.55 Uhr. Eine Angestellte hatte am Vormittag den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei öffneten die Täter mit brachialer Gewalt die Eingangstür zum Geschäft und drangen in die Geschäftsräume ein. Hier entwendeten sie Haarpflegemittel und hochwertiges elektrisches Frisiergerät und flüchteten unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Einbruch geben können und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell