Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Weiterführung der Verkehrssicherheitswoche

Schifferstadt (ots)

Auch am Donnerstag (18.11.2021) haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche durchgeführt. Bei der Geschwindigkeitsüberwachung sind diesmal Schwerpunkte in der Rheingönheimer Straße (12:20 Uhr - 14:20 Uhr) in Altrip (Tempo 30, 35 Verstöße), von 16:00 Uhr - 17:00 Uhr in der Langgasse in Böhl-Iggelheim (Tempo 30, 14 Verstöße) und von 17:20 Uhr - 18:20 Uhr im Pfalzring in Mutterstadt (Tempo 30, 9 Verstöße) gesetzt worden. Der "Schnellste" wurde in der Langgasse mit 57 km/h gemessen. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 115 Euro und einen Punkt nach sich. Weiterhin wurden mehrere mobile und stationäre Kontrollen durchgeführt. Bei der Kontrollstelle am Südbahnhof in Schifferstadt, gegen 12:00 Uhr, wurden je zwei Verstöße wegen des Nichtmitführens des Warndreiecks und Führerscheins festgestellt und geahndet. Gegen 13:15 Uhr wurde ein 30-jähriger PKW-Fahrer in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrwerk unberechtigterweise verändert wurde. Hierdurch erlosch die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Um 13:25 Uhr wurde in Mutterstadt in der Ludwigshafener Straße ein 31-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Bei dem Fahrer verlief ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin. Dem 31-Jährigen wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin Blut entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach §24a StVG wurde eingeleitet. Bei einer LKW-Kontrolle gegen 18:30 Uhr in der Salierstraße in Schifferstadt stellten die Beamten bei dem 57-jährigen Beifahrer fest, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorliegt. Da der Mann den zweistelligen Betrag vor Ort beglich, konnte dieser seine Fahrt fortsetzen.

