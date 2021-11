Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Schifferstadt (ots)

Ein 54-jähriger Fahrer eines Müllfahrzeugs befuhr am 18.11.2021, gegen 07:15 Uhr, die Kurze Straße und bog nach links in die Waldseer Straße ab. Beim Abbiegen musste der Fahrer mehrfach rangieren. Beim Zurücksetzen klemmte der Fahrer den Arm seines am Heck befindlichen 35-jährigen Kollegen zwischen dem LKW und einer Mülltonne ein. Die Mülltonne wurde hierbei an eine Hauswand gedrückt, sodass diese beschädigt wurde. Der 35-Jährige verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Der 54-jährige LKW-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch die eingesetzten Beamten wurde das Müllfahrzeug gegen 08:00 Uhr im Bereich des Schillerplatzes festgestellt. Gegen den Fahrer wird wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Eine medizinische Behandlung des 35-Jährigen war nicht notwendig.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell