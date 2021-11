Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Autofahrer unter Drogeneinfluss

Schifferstadt (ots)

Am 14.11.2021, gegen 23:20 Uhr, wurde ein 19-jähriger PKW-Fahrer am Südbahnhof einer Kontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief hierbei positiv auf THC. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin Blut entnommen und der Führerschein sichergestellt. Am gestrigen Abend wollte der 19-Jährige seinen sichergestellten Führerschein bei der Polizei abholen. Da jedoch ein durchgeführter Drogenschnelltest erneut positiv ausfiel, wurde der Führerschein nicht ausgehändigt und der Mann verließ unverrichteter Dinge die Dienststelle. Die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.

