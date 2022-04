POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Osterburken: 12.000 Euro Sachschaden bei Unfall zwischen Lkw und Pkw

Auf 12.000 Euro beläuft sich der Sachschaden eines Unfalls am Dienstagvormittag in Osterburken. Ein 55-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem Lkw von Adelsheim kommend nach links in die Hemsbacher Straße abgebogen und im Kreuzungsbereich mit dem VW eines 50-Jährigen kollidiert, der ihm auf der Adelsheimer Straße entgegenkam.

Mosbach: Unfall in Kreuzung - 12.000 Euro Sachschaden

In der Kreuzung der Herrenwiesen-, Goethe- und Bahnhofstraße kollidierten am Dienstagnachmittag zwei Autos in Mosbach. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Audi A1 von der wartepflichtigen Herrenwiesenstraße geradeaus über die Kreuzung in Richtung Goethestraße. Im Kreuzungsbereich stieß der Audi mit einem Opel Corsa eines 26-Jährigen zusammen, der diesen auf der Bahnhofstraße passierte. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

Mosbach: Unfallfucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte den VW eines 32-Jährigen am Dienstagnachmittag in Mosbach-Neckarelz. Der Mann hatte seinen Tiguan zwischen 15.15 Uhr und 15.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Pfalzgraf-Otto-Straße abgestellt. In diesem Zeitraum muss der oder die Unbekannte den vorderen Kotflügel des VW mit ihrem Fahrzeug beschädigt haben. Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen flüchtete die unbekannte Person mit ihrem Auto. Auf dem entstandenen Schaden von 1.500 Euro bleibt der 32-Jährige sitzen, sollte der Verursacher oder die Verursacherin nicht gefunden werden. Das Polizeirevier Mosbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

