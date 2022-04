Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Dienstagvormittag mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Mercedes in Künzelsau und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Ein 37-Jähriger hatte sein Auto auf einem Parkplatz in der Allee abgestellt. Zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr wurde dieses von dem oder der Unbekannten beschädigt. Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Pfedelbach: Auto brennt aus

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Dienstagnachmittag in Pfedelbach. Der VW Bus eines 27-Jährigen ging gegen 16 Uhr in der Baierbacher Straße plötzlich während der Fahrt aus. Der Mann konnte sein Auto noch an den Straßenrand lenken. Hier bemerkte er Rauch aus dem Motorraum. Bei einem Blick in den Motorraum entdeckte er bereits Flammen. Der Bus brannte nahezu vollständig aus und musste nach den Löscharbeiten durch die Feuerwehr abgeschleppt werden. Die Baierbacher Straße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Der 27-Jährige wurde nicht verletzt.

