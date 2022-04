Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Gegen geparktes Auto gefahren

2.500 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 19.30 Uhr, in Heilbronn. In dem genannten Zeitraum war ein BMW in der Dammstraße geparkt. Jemand muss beim Vorbeifahren mit seinem Auto an diesem hängen geblieben sein und beschädigte dabei die Stoßstange und den Kotflügel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern machte sich der Schadensverursacher aus dem Staub. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn, unter der Telefonnummer 07131 74790, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Fenster eingeschlagen

Auf einen Laptop hatte es ein Dieb am Wochenende in Heilbronn abgesehn. Im Zeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, schlug der Täter ein Dreiecksfenster eines in der Knorrstraße geparkten Sprinter ein und entwendete einen darin befindlichen Laptop. Der Sach- und Diebstahlschaden wird auf zirka 1.600 Euro geschätzt. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, unter der Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Flein: Schwere Verletzungen nach Explosion

Ein Mann wurde am Montagmittag nach einem Arbeitsunfall mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Bei Arbeiten an einem Container kam es zu einer Verpuffung, sodass der gesamte Container explodierte. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt. Des Weiteren wurde die Decke der Produktionshalle beschädigt. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

A6/Heilbronn: Sattelzug streift VW

Über 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Autobahn 6 bei Heilbronn. Kurz vor 8 Uhr war ein 24-Jähriger mit einem Sattelzug auf der Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Neckarsulm und Heilbronn/Untereisesheim geriet er von der rechten Fahrspur offensichtlich zu weit nach links und streifte dabei einen daneben fahrenden VW. Dieser wird durch den Streifvorgang stark beschädigt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Cleebronn: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Montag brach ein Unbekannter oder eine Unbekannte in ein Haus in der Straße "Rotes Knie" in Cleebronn ein und entwendete Bargeld. Die Person verschaffe sich zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 9 Uhr, Zutritt zum Gebäude, indem sie ein Fenstergitter herauswuchtete und die Fensterscheibe einschlug. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten sich beim Polizeiposten Brackenheim, unter der Telefonnummer 07135 6096, zu melden.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Handtasche aus Auto gestohlen

Aus einem in der Bohnertstraße in Bad Friedrichshall geparkten VW Passat wurde zwischen Samstag und Montag, gegen 7.30 Uhr, eine Handtasche entwendet. Der oder die Unbekannte öffnete mit unbekanntem Werkzeug die Beifahrertür des Fahrzeugs und nahm die sich im VW Passat befindliche Handtasche sowie Bargeld an sich. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich bei dem Polizeiposten Bad Friedrichshall, unter der Telefonnummer 07136 98030, zu melden.

Ilsfeld-Auenstein: Kollision von zwei Pkw im Kreuzungsbereich

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro war am Montag das Ergebnis eines Unfalls in Auenstein. Gegen 7.15 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem Citroen C4, aus Richtung Ochsenweg kommend, die Beilsteiner Straße. Im Kreuzungsbereich übersah er vermutlich die auf der vorfahrtsberechtigten Jahnstraße fahrende 27 Jahre alte Skoda-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Der Skoda war aufgrund des entstandenen Schadens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Keine der Personen wurde bei dem Unfall verletzt. Neben Polizeibeamten war auch die Feuerwehr vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell