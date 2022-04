Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Schaden von etwa 4.000 Euro bleibt ein 27-Jähriger sitzen, sollte der Verursacher oder die Verursacherin eines Unfalls nicht gefunden werden. Der Mann hatte seinen VW am Freitagabend in Heilbronn abgestellt und einen Imbiss besucht. Als er gegen 18.30 Uhr zu seinem Fahrzeug in der Grünewaldstraße zurückkehrte, bemerkte er den frischen Schaden. Eine unbekannte Person war wohl an dem geparkten VW hängengeblieben und weitergefahren ohne sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Aufgrund wiedersprechender Angaben zu einem Unfall in Heilbronn am Freitagabend sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 21 Uhr sind ein Toyota und ein Lexus in der Kreuzung der Urban- mit der Wollhausstraße zusammengestoßen. Der 21-Jähige am Steuer seines Toyota will bei Grün von der Allee nach links in die Wollhausstraße gefahren sein. Der 22-jährige Lenker des Lexus noch bei Gelblicht die Kreuzung auf der Wollhausstraße befahren haben. Die Insassen der Fahrzeuge wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, besonders einen vermeintlichen Zeugen, der sich bei der Kollision an der Unfallstelle befunden haben soll, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Mann greift Polizisten an

Leicht verletzt wurde ein Polizist durch den Angriff eines 20-Jährigen am frühen Samstagmorgen in Heilbronn. Der junge Mann wurde gegen 5 Uhr von einer Streife angesprochen, weil er mitten auf der Fahrbahn der Fügerstraße kniete und mehrere Dokumente um ihn herumlagen. Der 20-Jährige griff die Beamten daraufhin an und musste von ihnen Handschellen angelegt bekommen. Er trat und schlug nach den Polizisten, wodurch ein Beamter leichte Verletzungen erlitt. Da der Angreifer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht und musste eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Massenbachhausen: Auto gestreift und weitergefahren

Den Audi eines 58-Jährigen hat eine unbekannte Person in der Nacht auf Sonntag in Massenbachhausen gestreift. Der Audi-Fahrer hielt gegen 23.30 Uhr an der Einmündung der Schillerstraße in die Fuchslochstraße an um einem unbekannten Fahrzeug Vorfahrt zu gewähren. Das unbekannte Auto bog von der Fuchslochstraße in die Schillerstraße ab und touchierte dabei den Audi des 58-Jährigen. Anstatt zu halten oder die Polizei zu rufen, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Neckarsulm: Brand bei Schweißarbeiten

200.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Brandes am Samstagmittag in Neckarsulm-Amorbach. Vermutlich bei Schweißarbeiten eines 27-Jährigen flogen die Funken und entzündeten Dämmmaterial. Die Löschversuche des Schweißers blieben erfolglos, weshalb die Feuerwehr ausrücken musste und den Brand löschte. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung rechnen.

Oedheim: Mehrere Unfälle verursacht

In der Nacht auf Sonntag fuhr ein 55-Jähriger in Oedheim mit seinem Auto gegen mehrere geparkte PKW und eine Mauer. Der Mann war mit seinem Renault gegen Mitternacht in der Kocherstraße auf einen geparkten VW gefahren. Dieser wurde durch den Aufprall gegen einen Mercedes geschoben, welcher wiederum auf eine Grundstücksmauer gedrückt wurde. Davon unbeeindruckt setzte der Renault-Fahrer seinen Weg fort. Hierbei fuhr der Mann auf einer Felge und verkratzte die Fahrbahn, bis die Fahrt an einer Grundstücksmauer an der Einmündung in die Falkensteinstraße unterbrochen wurde. Der Renault wurde von dem Mann dann auf einem Parkplatz in der Paul-Böhringer-Straße geparkt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 19.000 Euro. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und möglicherweise weitere Geschädigte der Fahrt. Personen, die auf der Strecke der Falkenstraße, Lindenstraße, Mäurichstraße, Buchenweg, Eichenstraße, Pappelstraße, Tannenstraße, Am Willenbach bis zur Paul-Böhringer-Straße Schäden feststellen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Neckarsulm: Tasse auf Straße geworfen - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Freitagabend eine Tasse auf die Neckarsulmer Neubergstraße geworfen und ein Auto getroffen. Über eine undurchsichtige Hecke wurde gegen 18.30 Uhr eine Tasse in Richtung der Auffahrt zur Bundesstraße 27 geworfen. Das Wurfgeschoss traf die Windschutzscheibe des Autos eines 29-Jährigen. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, oder Hinweise auf die Unbekannte geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm 07132 93710, zu melden.

Ilsfeld: Über 80.000 Euro Schaden bei Unfall

Zwischen Schozach und Ilsfeld kam am Sonntagnachmittag ein Auto in einer Kurve von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Vermutlich zu schnell war der 38-jährige Fahrer des Mercedes von der Landesstraße 1100 in die Kreisstraße 2084 in Richtung Schozach abgebogen und daraufhin mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten. Der Mercedes überfuhr einen Leitpfosten und überschlug sich. Der Sachschaden wird auf über 80.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr ausrücken.

Brackenheim: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Die Polizei Heilbronn sucht Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau am Samstagvormittag in Brackenheim-Hausen. Gegen 10.30 Uhr waren ein 50-Jähriger und eine 48-jährige auf einem Parkplatz in der Quellenstraße aneinander geraten. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

