POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.04.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Frontscheibe beschädigt

Ein Unbekannter ließ offenbar zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9.50 Uhr, seine Wut an einem in Tauberbischofsheim geparkten PKW aus. Der Täter beschädigte in diesem Zeitraum die Frontscheibe eines in der Würzburger Straße am Straßenrand geparkten VW mit einem Gegenstand. Die Scheibe splitterte und es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.200 Euro. Zeugen, denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzen.

Tauberbischofsheim: Auffahrunfall

Vermutlich aufgrund eines Bedienungsfehlers kam es am frühen Samstagabend zu einem Auffahrunfall in Tauberbischofsheim. Ein 19-Jähriger war kurz nach 17.30 Uhr mit seinem BMW auf der Wertheimer Straße unterwegs. An einer auf "Rot" geschalteten Ampel wollte er anhalten. Wahrscheinlich aufgrund eines Bedienfehlers der Automatikschaltung seines Fahrzeugs, bewegte sich das Auto jedoch vorwärts und prallte gegen einen davor stehenden PKW. Zwei Insassen dieses PKW wurden leicht verletzt und begaben sich zur Behandlung ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt zirka 2.500 Euro.

Tauberbischofsheim: Baustellenfahrzeug übersehen

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von zirka 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag bei Tauberbischofsheim. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem Ford die Kreisstraße von Tauberbischofsheim kommend in Fahrtrichtung Dienstadt. Das vor ihm fahrende Auto bog nach rechts in die Talblick Straße ab, weswegen der Ford-Fahrer links an dem abbiegenden Fahrzeug vorbeifuhr. Beim Einscheren und Weiterfahren bemerkte der junge Mann offenbar einen auf der rechten Fahrbahnseite stehenden Baustellen-LKW zu spät, sodass sein Ford auf diesen auffuhr. Der 24-Jährige sowie dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt. An dem Ford entstand Totalschaden.

Wertheim: Beim Wenden gegen Auto gefahren

Vermutlich beim Wenden mit seinem Fahrzeug beschädigte ein Unbekannter zwischen Samstag, 14 Uhr, und Samstag, 21.15 Uhr, einen in Wertheim geparkten Audi. Das betroffene Fahrzeug war während des in Frage kommenden Zeitraums am Fahrbahnrand der Straße "Am Reinhardhof" abgestellt. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher beim Wenden mit dem Heck seines Gefährts gegen den Audi und verursachte somit Sachschaden von zirka 2.000 Euro. Anstatt sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 in Verbindung zu setzen.

Bad Mergentheim: Überholendem Rettungswagen ausgewichen

Zeugen eines Unfalls am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 290 bei Bad Mergentheim sucht die Polizei. Ein 30-jähriger Rettungswagen-Fahrer war gegen 10.45 Uhr mit Blaulicht und Einsatzhorn von Edelfingen in Richtung Bad Mergentheim unterwegs. Vor einer unübersichtlichen Linkskurve überholte er einen vor ihm fahrenden PKW. Ein entgegenkommender Autofahrer bemerkte den Rettungswagen und konnte durch ein Ausweichmanöver nach rechts ein Frontalzusammenstoß verhindern. Der Fahrer eines darauffolgenden BMW, konnte durch rechtzeitiges Bremsen ebenfalls anhalten. Ein wiederum dahinter fahrender Ford-Lenker, bemerkte das Bremsen seines Vordermannes offenbar zu spät, sodass er auf diesen auffuhr. Alle Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Diese sowie der Fahrer, dessen PKW von dem Rettungswagen überholt wurde, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 60040 zu melden.

