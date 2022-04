Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Pfedelbach: Golf auf Supermarkt-Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Gegen 10.15 Uhr am Donnerstagmorgen wurde ein VW Golf auf einem Parkplatz eines Discounters in der Dieselstraße in Pfedelbach beschädigt. Der oder die Unbekannte stieß mit einem Einkaufswagen gegen den geparkten Pkw und entfernte sich ohne sich um den Unfall zu kümmern vom Tatort. Es entstand im Bereich der Fahrertüre des Golfs ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat oder der unbekannten Person werden von dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Öhringen: 55-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 12 Uhr kollidierte bei Öhringen ein 55 Jahre alter Motorradfahrer mit einem Pkw. Der 55-Jährige war auf der Kreisstraße in Richtung Unterohrn unterwegs, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 37-Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus. Mit leichten Verletzungen wurde der Pkw-Fahrer ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Öhringen: Haushaltsgeräte im Wald entsorgt - Wer war's?

Vier Kühlschränke und zwei Herdplatten wurden von Unbekannten in einem Waldstück an der Landesstraße 1045 zwischen Ohrnberg und Sindringen entsorgt. Ein Mann entdeckte am Donnerstagvormittag die in einen Wald an einer Parkbucht abgeladenen Haushaltsgeräte und meldete dies der Polizei. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Bretzfeld: Diesel tritt nach Unfall aus Lkw aus

Ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro, circa 200 Liter ausgelaufener Diesel und ein leicht verletzter Pkw-Fahrer waren das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag in Bretzfeld. Ein 45-jähriger VW Golf-Fahrer war gegen neun Uhr auf der Moosbachstraße in Fahrtrichtung Schwabenstraße unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Hierbei kollidierte sein Golf mit einem entgegenkommenden Lkw und beschädigte dessen Kraftstoffbehälter. Aufgrund des daraufhin ausgetretenen Diesels, musste die Kanalisation von der Feuerwehr gesichert und die Straße mit Spezialgeräten gereinigt werden.

