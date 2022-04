Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.04.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim-Sennfeld: Zwei Doppel-T-Träger gestohlen

Ein unbekannter Mann entwendete in der Nacht auf Freitag zwei Doppel-T-Träger aus Stahl von einem Betriebshof in Sennfeld. Er fuhr zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 8 Uhr mit einem alten, blauen Sprinter zum Tatort in die Bahnhofstraße, lud die beiden Träger in sein Fahrzeug und entfernte sich von der Örtlichkeit. Am Tag zuvor bekundete der Unbekannte bereits sein Interesse für die Ware, doch er wurde wegen einer schlechten Ladungssicherung abgewiesen. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann, vermutlich aus dem Balkan, oder dem Sprinter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 zu melden.

Mosbach: Verkehrskontrolle "Gurt- und Kindersicherung"

Am Donnerstag im Zeitraum von 14 bis 20 Uhr haben Polizeibeamte gezielt Verstöße gegen die Gurtpflicht und Kindersicherung im Bereich Mosbach, Billigheim und Limbach geahndet. Während dieser Maßnahme wurden 44 Verkehrsteilnehmer gebührenpflichtig verwarnt, da sie ihren Sicherheitsgurt nicht korrekt angelegt hatten. Des Weiteren gelangten drei Personen zur Anzeige, die Kinder ohne jede Sicherung befördert hatten und zwei Fahrer bedienten unerlaubt Mobiltelefone während der Fahrt. Die Polizei weist darauf hin, dass das Anlegen von Sicherheitsgurten und der Transport von Kindern bis zu einer Körpergröße von 150 cm oder einem Alter von 12 Jahren im geeigneten Kindersitz vorgeschrieben ist. Dies kann schwere Verletzungen verhindern und Leben retten.

Mosbach: Unbekannter klaut E-Bike - wird von Besitzer verfolgt

Sein E-Bike hat ein 51-Jähriger nach einem versuchten Diebstahl am Sonntagabend in Mosbach wieder. Der Mann hatte gegen 19 Uhr bemerkt wie eine Person mit seinem E-Bike aus der offenen Garage seines Hauses in der Ruhestattstraße fuhr. Der 51-Jährige konfrontierte die Person und wollte sie anhalten. Der mutmaßliche Fahrraddieb schlug nach dem Eigentümer, worauf dieser stürzte. Der Mann setzte sich in sein Auto und verfolgte den Unbekannten auf dem Fahrrad bis zu einer Unterkunft in der Römerhofstraße. Der Dieb flüchtete in die Unterkunft und floh vor der Polizei, indem er aus einem Fenster sprang. Bei einer Fahndung nach dem Täter konnte dieser nicht mehr gefunden werden. Der 51-Jährige wurde bei der Rettung seines Fahrrads leicht verletzt. Der Fahrraddieb kann wie folgt beschrieben werden. - Mitte 20 - 1,75 - 1,80 m groß - Nordafrikanisches Aussehen - Dunkel gekleidet

Das Kriminalkommissariat Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf den Dieb geben können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

