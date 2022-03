POL-BO: Senior (75) verliert Kontrolle über sein Pedelec

Bochum (ots) - Am 27. März ist eine junge Bochumerin mit ihrem Fahrrad gestürzt. Die 15-Jährige war gegen 16.20 Uhr in Bochum im Bereich der Cranachstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 18 verlor das Mädchen aus unbekanntem Grund die Kontrolle über ihr Fahrrad. Sie stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das ...

