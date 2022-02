Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrerwechsel der etwas anderen Art

Wörrstadt (ots)

Einen Fahrerwechsel der etwas anderen Art konnte eine Zivilstreife der Verkehrsdirektion Wörrstadt auf der A63 am 04.02.2022 gegen 21.20 Uhr beobachten. Als ein Renault einer Kontrolle unterzogen werden sollte, missachtete der Fahrer zunächst die Anhaltesignale und überholte den Streifenwagen. Noch während des Überholvorgangs wechselten Fahrer und Beifahrer die Plätze. Nachdem das Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Wörrstadt angehalten werden konnte, stellte sich schnell der Grund des Wechsels heraus. Der 28-jährige Fahrer, welcher nun auf dem Beifahrersitz saß, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, stand zudem noch unter Einfluss von Betäubungsmitteln, von denen auch geringe Mengen sichergestellt werden konnten und wies sich mit einer gefälschten rumänischen ID-Karte aus. Der 25-jährige Beifahrer, welcher nun auf dem Fahrersitz saß, war zwar nüchtern, legte aber einen gefälschten georgischen Führerschein vor. Auch die 26-jährige Mitfahrerin kam nicht ungeschoren davon. Alle drei Insassen aus Georgien hielten sich nämlich darüber hinaus noch illegal in Deutschland auf. Sie wurden nach Identitätsfeststellung und Erhebung von Sicherheitsleistungen wieder entlassen, mussten ihre weitere Reise aber per Pedes fortsetzen. Alle haben sich nun wegen diverser Straftaten zu verantworten.

