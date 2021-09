Polizei Paderborn

POL-PB: Ofen in Großbäckerei geriet in Brand

Salzkotten-Thüle (ots)

(CK) - Am frühen Freitagmorgen (24.09., 03.20 Uhr) wurden Feuerwehr und Rettungskräfte über einen Brand in einer Bäckerei an der Thüler Straße informiert.

Bei Eintreffen der sofort eingesetzten Polizeibeamten war die Feuerwehr bereits vor Ort. Die 71 Mitarbeiter der Großbäckerei hatten selbständig das Gebäude verlassen können.

Vor Ort wurde festgestellt, dass in einem der Backöfen ein Brand entstanden war; infolge dessen war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Das Feuer war durch die im Ofen integrierte Löschanlage erkannt und gelöscht worden. Weitere Löscharbeiten mussten durch die Feuerwehr nicht durchgeführt werden.

Die Brandursache ist derzeit unbekannt.

Fünf Mitarbeiter der Bäckerei wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten.

Vor Ort eingesetzt waren Kräfte der Feuerwehren Salzkotten, Thüle und Scharmede.

