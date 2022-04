Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem unbeleuchteten Roller und einem Kia am Donnerstagabend in Heilbronn sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 51-Jährige war mit ihrem Kia gegen 21.15 Uhr auf der Großgartacher Straße unterwegs. Sie überholte einen Radfahrer, als ihr auf ihrem Fahrtstreifen ein unbeleuchteter Roller entgegenkam. Der Kia und der schwarze Motorroller kollidierten. Der jugendliche Fahrer nutzte wohl den Moment als die 51-Jährige ihr Auto zur Seite stellte und fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern oder sich bei der Polizei zu melden. Am Kia entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen die den Unfall gesehen haben, besonders die beiden Insassen eines hinter dem Kia fahrenden Autos, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Siegelsbach: 20.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Auf 20.000 Euro wird der Sachschaden eines Unfalls am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 2038 zwischen Siegelsbach und Zimmerhof geschätzt. Ein 57-Jähriger bog mit seinem Mitsubishi gegen 14.30 Uhr von einem Feldweg nach links auf die Kreisstraße ein. Bei der Einfahrt prallte der Mitsubishi mit einem Skoda eines, auf der Kreisstraße fahrenden, 69-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurde keine Person verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Erlenbach: Unfallflucht dank aufmerksamen Zeugen geklärt

Am frühen Donnerstagabend kam ein LKW-Fahrer bei Erlenbach von der Fahrbahn ab und streifte mehrere Leitplanken. Ein Zeuge konnte den 39-Jährigen dabei beobachten, wie dieser gegen 17 Uhr in der Auffahrt der Landesstraße 1101 auf die Bundesstraße 39 mit seinem Laster von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke beschädigte. Der LKW konnte dank dem aufmerksamen Zeugen durch eine Streife angehalten und kontrolliert werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

Heilbronn: Mann greift Polizisten in Krankenhaus an

Weil er eine Behandlung verweigerte, baten Rettungskräfte die Polizei um Unterstützung bei einem Patienten am Donnerstagabend in Heilbronn. Der 67-Jährige hatte sich bei einem Sturz Verletzungen zugezogen und musste durch die gerufenen Rettungskräfte versorgt werden. Da er sich gegen die Behandlung wehrte, holten diese die Polizei. Der Senior konnte in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier trat er gegen 21.30 Uhr zwei Beamte. Durch die Tritte wurden die Polizisten nicht verletzt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Cleebronn: Kran umgekippt - Arbeiter schwer verletzt

Schwer verletzt hat sich ein Mann, als ein Kran am Donnerstagabend auf einer Baustelle in Cleebronn umfiel. Beim Anheben einer Schalung gegen 18.30 Uhr kippte der mobile Kran in der Boschstraße um. Der 39-jährige Kranführer konnte aus seiner Kabine springen, verletzte sich allerdings schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Brackenheim: Mann in medizinischer Notlage geholfen

Einer Streife fiel am Donnerstagnachmittag ein Mann in einer medizinischen Notlage in Brackenheim auf. Der 40-Jährige lag gegen 15 Uhr auf der Georg-Kohl-Straße auf Höhe eines Busbahnhofs. Der Hund des Mannes war bei ihm und offensichtlich besorgt um sein Herrchen. Die Polizisten konnten erkennen, dass der Mann sich in einer Notlage befand und leisteten mit der Unterstützung von Passanten Erste-Hilfe, bis die hinzugerufenen Rettungskräfte übernehmen konnten. Der 40-Jährige konnte nach dem Einsatz der Rettungskräfte seinen Heimweg selbständig antreten. Hierbei wurde er von der Streife begleitet.

Neckarsulm: Altmetalldiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Von einem Grundstück neben dem Wilfenseeweg in Neckarsulm haben Unbekannte eine halbe Tonne Altmetall entwendet. Zwischen 18 Uhr am Dienstag und 11 Uhr am Donnerstag entwendeten die Diebe etwa 150 Weinbergpfähle von dem Grundstück. Aufgrund der Länge der Pfähle von etwa 2,50 Metern müssen die Täter vermutlich ein größeres Fahrzeug oder einen Kastenwagen genutzt haben. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Gundelsheim: Pkw kollidiert mit Fahrrädern

Am Montagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall zwischen Obergriesheim und Bachenau zwei Fahrradfahrer verletzt. Gegen 15 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem VW auf der Kreisstraße 2032 in Richtung Bachenau unterwegs. Hierbei geriet der Mann mit seinem Wagen vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch das Gegenlenken kam der Wagen ins Schleudern und prallte in die beiden entgegenkommenden E-Biker. Durch den Unfall wurden die 69-jährige Frau und der 71-jährige Mann schwer verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die vier Insassen in dem Auto blieben unverletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell