POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.04.2022 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Güglingen: Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Bei einem Sturz von einer Hebebühne wurden zwei Personen am Donnerstagmittag in Güglingen lebensgefährlich verletzt. Bei Deckenarbeiten in der Turnhalle einer Schule in der Weinsteige waren ein 50-Jähriger und ein 17-Jähriger in die Tiefe gestürzt. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun wie es zu dem Unfall kam.

Neckarsulm: Rollerfahrer tödlich verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 bei Neckarsulm wurde ein Motorrollerfahrer am Donnerstagnachmittag tödlich verletzt. Der 68-Jährige hatte mit seinem Motorroller die Bundesstraße gegen 15.30 Uhr in Richtung Mosbach befahren. Dabei überholte er in seiner Fahrtrichtung mehrere Fahrzeuge, die im Stop and Go unterwegs waren. Nach der Abfahrt in Richtung Amorbach kollidierte der Rollerfahrer mit dem VW eines 36-Jährigen. Der Mann wendete offenbar mit seinem Passat auf der Bundesstraße, als die Fahrzeuge kollidierten. Der 68-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die vier Insassen des VW erlitten einen Schock. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Verkehrspolizei Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und zur Klärung des Unfallhergangs einen Sachverständigen hinzugezogen.

