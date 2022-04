Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau-Nagelsberg: Pkw auf Baumarkt-Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Renault wurde am Mittwoch auf einem Parkplatz vor einem Baumarkt in der Würzburger Straße in Künzelsau beschädigt. Eine unbekannte Person hinterließ vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, zwischen 7 und 16 Uhr auf der Beifahrerseite mehrere Kratzer und entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 750 Euro. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Bretzfeld: Einbruch in Lagerhalle

In der Nacht auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Lagerhalle in der Straße "Am Schneckenhof" in Bretzfeld. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zur Halle, indem sie zwischen 22 und 6 Uhr ein Fenster zerschlugen. Sie entwendeten mehrere Hundesportgeräte. Das Polizeirevier Öhringen sucht nun Zeugen. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Bretzfeld-Bitzfeld: 65-Jähriger stürzt durch Fenster

In Bitzfeld erlitt ein 65 Jahre alter Mann am Mittwoch beim Sturz durch ein Oberlichtkuppelfenster schwere Verletzungen. Der 65-Jährige begab sich während der Frühstückspause gegen neun Uhr über den Notausgang auf das Dach des Firmengebäudes und setzte sich auf ein Kuppelfenster, worauf dieses zerbrach. Er fiel circa sieben Meter nach unten auf den Betonboden. Zur Behandlung seiner Verletzungen musste er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

