Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 6 in Richtung Nürnberg flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Lkw. Der oder die Unbekannte war gegen 17 Uhr zwischen den Anschlussstelle Neckarsulm und Kreuz Weinsberg im Baustellenbereich auf dem rechten Fahrtstreifen unterwegs. Ein 40-Jähriger passierte den Lkw mit seinem Wohnmobil auf dem mittleren Fahrtstreifen, als er einen Schlag bemerkte. Der Lkw war offensichtlich auf den mittleren Fahrtstreifen geraten und mit dem Wohnmobil kollidiert. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Lkw-Lenker oder die Lkw-Lenkerin setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Die Autobahnpolizei Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin geben können, sich unter der Telefonnummer 07134 5130, zu melden.

Heilbronn: Mit über drei Promille am Steuer

Mit über drei Promille war eine 42-Jährige am späten Mittwochabend in Heilbronn unterwegs. In der Obereisesheimer Straße konnte der Ford Transit der Frau gegen 22.15 Uhr von einer Streife angehalten und kontrolliert werden. Die Ford-Fahrerin hatte den Anhaltesignalen der Beamten mehrere hundert Meter keine Folge geleistet(Dann hat sie selbständig angehalten?) Zeugen hatten per Notruf mitgeteilt, dass die Frau betrunken sei. In der Kontrolle konnten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei der Autofahrerin feststellen. Ein Alkoholtest ergab über drei Promille. Die 42-Jährige musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Heilbronn: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Das Fahrrad eines 63-Jährigen entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch in Heilbronn-Böckingen. Das Pedelec der Marke Haibike stand verschlossen in einer Tiefgarage im Hofmannweg. Die Täter knackten zwischen 19.30 Uhr am Dienstag und 14 Uhr am Mittwoch das Schloss und entfernten sich mit dem grau/grünen Bike des Mannes im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Autorennen in der Stadt - Führerschein weg

Ihre Führerscheine mussten zwei Männer in der Nacht auf Donnerstag in Heilbronn abgeben. Ein 39-Jähriger und ein 32-Jähriger waren gegen Mitternacht mit ihren Fahrzeugen an der Kreuzung der Stuttgarter Straße mit der John-F.-Kennedy-Straße aufgefallen. Die Autos waren langsam nebeneinander nachdem diese auf ein Signal hin stark beschleunigt hatten. Die Männer wurden durch eine Streife angehalten und kontrolliert. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen rechnen.

Cleebronn: Brand in Mehrfamilienhaus - 10.000 Euro Sachschaden

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Brandes am Mittwochmittag in Cleebronn. Gegen 13.30 Uhr wurde der Brand in dem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Fischer-Straße bemerkt. Ein Batteriespeicher im Keller war in Brand geraten. Ein 52-Jähriger wurde leicht/schwer? verletzt als er die Stromzufuhr des Batteriespeichers unterbrach und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Möckmühl: Ohne Führerschein unterwegs

Ohne Führerschein war ein 25-Jähriger am Mittwochvormittag in Möckmühl in einem Audi unterwegs. Wie die Beamten bei einer Kontrolle des Mannes gegen 11 Uhr in der Züttlinger Straße feststellten, war diesem die Fahrerlaubnis entzogen worden. Der Audi-Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Weinsberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Einen geparkten Audi beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwochvormittag in Weinsberg. Vermutlich ein weißer Lkw streifte bei der Vorbeifahrt den zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr in der Beheimstraße abgestellten Q5 einer 27-Jährigen. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des Lkw setzte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursache oder die Verursacherin geben können, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Jagsthausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Jagsthausen und Berlichingen streiften sich zwei Fahrzeuge am Ostermontag. Ein 58-Jähriger war gegen 13 Uhr mit seinem Audi in Richtung Jagsthausen unterwegs, als ihm ein vermutlich schwarzes Fahrzeug, möglicherweise ein Opel Insignia, entgegenkam. Das unbekannte Fahrzeug hatte wohl die Mittellinie überfahren und streifte den entgegenkommenden Audi. Durch den Zusammenstoß wurde der Außenspiegel des Audi abgerissen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu rufen, fuhr der oder die Unbekannte davon. Zeugen die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell