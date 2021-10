Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nächtliche Streitigkeiten in der Schuhstraße - Polizei setzt Diensthund gegen aggressiven Mann ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nachdem es in der Nacht zum 30.10.2021 in der Schuhstraße zu Handgreiflichkeiten innerhalb einer größeren Personengruppe gekommen war, richteten sich die Aggressionen eines 22-jährigen Mannes anschließend gegen die einschreitenden Polizeibeamten. Die Polizei setzte in letzter Konsequenz einen Diensthund gegen den Mann ein.

Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand zufolge befuhr eine Streifenbesatzung gegen 02:00 Uhr die Schuhstraße. Dabei stellten die Beamten auf der Straße etwa 20 Personen fest, die offenbar in Streit geraten waren, sich schubsten und an der Kleidung zerrten. Noch vor dem Eintreffen von Unterstützungskräften entfernte sich ein Großteil der Personen vom Ereignisort. Dabei wurde ein Mann von einem 22-jährgigen aus Elze verfolgt. Als er durch die Beamten daran gehindert wurde, richtete er seine Aggressionen fortan gegen die Polizeikräfte. Trotz mehrfacher Anweisung Abstand zu halten, näherte er sich den Beamten wiederholt in bedrohlicher Weise, während er mit seinen Händen wild gestikulierte und die Beamten schubste. Die Aufforderungen dies zu unterlassen ignorierte der Mann weiterhin beharrlich, worauf ihm mehrfach der Einsatz eines ebenfalls vor Ort befindlichen Diensthundes angedroht wurde. Letztendlich kam es zu einem kurzen Einsatz des Diensthundes, was zur Folge hatte, dass der Mann seine Handlungen gegenüber den Polizeikräften einstellte, sie aber nun mit Beleidigungen überzog.

Der 22-jährige erlitt leichte, oberflächliche Verletzungen. Eine angebotene medizinische Versorgung lehnte er mehrfach ab. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der Mann entlassen. Die Polizei leitete bisher ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung gegen ihn an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

