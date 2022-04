Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.04.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Lauda-Königshofen Sachschaden und flüchtete anschließend. Der oder die Unbekannte touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug einen auf dem Marktplatz geparkten VW Golf. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden von circa 1.000 Euro zu kümmern oder die Polizei über den Unfall zu informieren, fuhr die Person davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Boxberg-Schweigern: Zeugen nach Brand gesucht

Unbekannte zündeten zwischen vergangener Woche Donnertag und diesem Donnerstag mehrere Gegenstände auf einem Firmengelände in Boxberg-Schweigern an. Die Täter begaben sich in diesem Zeitraum zu dem Gelände in der Adelbert-Hofmann-Straße und setzten die dort gelagerten frei zugänglichen Absperrgitter und ein Fahrrad in Brand. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angeben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343 62130, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell