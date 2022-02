POL-HG: Trickdiebe bestehlen Seniorin +++ Autodiebe erfolglos +++ Papiertonne brennt +++ 41-Jähriger nach Streit in S-Bahn verletzt +++ Audi beschädigt und davongefahren

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Trickdiebe bestehlen Seniorin,

Oberursel, Eichwäldchenweg, 02.02.2022, gg. 11.00 Uhr (pa)In Oberursel brachten Trickdiebe am Mittwoch eine Seniorin um Bargeld. Gegen 11.00 Uhr vormittags klingelte ein Mann an der Haustür der im Eichwäldchenweg wohnhaften Frau. Der Unbekannte gab an, Mitarbeiter der Stadt zu sein und etwas im Keller des Hauses überprüfen zu müssen. Als die ältere Dame ihn hierfür hereinließ und in den Keller begleitete, schlich sich offenbar ein Komplize des Mannes durch die offen gelassene Haustür, um sich in den Wohnräumen nach Wertsachen umzuschauen. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld verließ er das Haus unbemerkt. Erst als der falsche Stadtmitarbeiter bereits wieder weg war, bemerkte die Seniorin den Diebstahl. Sie beschrieb den bei ihr vorstellig gewordenen Täter als etwa 45 Jahre alt, circa 185cm groß und kräftig mit rundem Gesicht. Er habe Deutsch und Italienisch gesprochen und eine gelbe Jacke sowie eine schwarze Hose getragen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Autodiebe erfolglos,

Usingen, Wenckstraße, 02.02.2022, gg. 02.10 Uhr (pa)In Usingen waren in der Nacht zum Mittwoch Autodiebe unterwegs. Unbekannte Täter versuchten gegen 02.10 Uhr nachts in der Wenckstraße, einen Audi S6 Avant zu entwenden. Ersten Erkenntnissen nach beabsichtigten die Autodiebe, zur Tatausführung das sogenannte "Keyless"-System des Fahrzeugs auszunutzen. Durch eine Vorkehrung des Fahrzeugbesitzers gelang dies jedoch nicht. Der Mann hatte den Fahrzeugschlüssel in einer metallenen Dose aufbewahrt, weshalb es den Tätern nicht möglich war, das Funksignal des Schlüssels aufzufangen, sodass sie unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten. Die "AG Pkw" der Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich um die Wenckstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

Wenn Sie ebenfalls ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance. Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen. Weitere Tipps, wie Sie Ihr Fahrzeug mit oder ohne Keyless-System vor Dieben schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

3. Papiertonne brennt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gartenfeldstraße, 02.02.2022, gg. 19.30 Uhr (pa)In Bad Homburg kam es am Mittwochabend zum Brand einer Papiermülltonne. Gegen 19.30 Uhr wurde gemeldet, dass auf dem Mülltonnen-Abstellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Gartenfeldstraße der Inhalt eines Altpapiercontainers in Flammens steht. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen, sodass es bei einem Sachschaden von rund 300 Euro blieb. Die Bad Homburger Kriminalpolizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Verursachung aus. Hinweise werden unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

4. 41-Jähriger nach Streit in S-Bahn verletzt, Oberursel, Weißkirchen, Kurmainzer Straße, 02.02.2022, gg. 20.30 Uhr (pa)Am Mittwochabend musste ein 41-Jähriger nach einer Auseinandersetzung am Bahnhof Weißkirchen/Steinbach in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 20.30 Uhr in der S-5 mit einem Unbekannten in Streit geraten. Im weiteren Verlauf der anfangs noch verbalen Auseinandersetzung soll sein Kontrahent den 41-Jährigen mehrfach geschlagen haben. An der Haltestelle Weißkirchen-Steinbach verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Bahnsteig, wo der 41-Jährige schließlich zu Boden ging. Am Boden liegend soll er durch den Täter erneut geschlagen und getreten worden sein, bevor dieser den Tatort - vermutlich mit der S-Bahn verließ. Eine eingetroffene Polizeistreife leistete dem Verletzten, der vorübergehend das Bewusstsein verlor, erste Hilfe, bevor der Rettungsdienst ihn in zur Behandlung in eine Klinik brachte. Der Täter wird beschrieben als etwa 18 bis 25 Jahre alt mit dunklem Teint, normaler Statur und dunkler Kleidung. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

5. Audi beschädigt und davongefahren,

Steinbach, Frankfurter Straße, 02.02.2022, gg. 20.35 Uhr (pa)Am Mittwochabend wurde in Steinbach bei einem Verkehrsunfall ein Sachschaden von rund 4.000 Euro an einem geparkten Audi verursacht, wobei sich der oder die Verantwortliche anschließend unerlaubt entfernte. Der Unfall ereignete sich gegen 20.35 Uhr in der Frankfurter Straße. Eine Zeugin konnte einen Schlag hören und einen Pkw, zu dem keine nähere Beschreibung vorliegt, in Richtung Berliner Straße davonfahren sehen. Anschließend wurde festgestellt, dass ein an der Örtlichkeit geparkter grauer Audi A4 frische Unfallspuren im Bereich der Fahrzeugfront aufwies. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0.

