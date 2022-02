PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Lenkräder aus BMWs entwendet +++ Einbruchsversuch an Pfarrzentrum +++ Tür von Kita aufgehebelt +++ Scheibe von Linienbus beschädigt +++ Mehrere Anzeigen gegen Rollerfahrer +++ VW kippt auf Seite

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Lenkräder aus BMWs entwendet,

Oberursel, Schlesier Straße / Karlsbader Straße (Stierstadt) / Stettiner Straße (Stierstadt), Nacht zum 01.02.2022 (pa)In Oberursel wurden in der Nacht zum Dienstag aus drei Pkw der Marke BMW die Lenkräder gestohlen. Die Taten ereigneten sich in der Schlesier Straße sowie in Stierstadt in der Karlsbader Straße und der Stettiner Straße. Die Täter verschafften sich - teils gewaltsam, teils auf bislang unbekannte Weise - Zugang zu den Fahrzeuginnenräumen und montierten die Multifunktionslenkräder aus, wobei zum Teil größerer Sachschaden entstand. Die "AG Pkw" der Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Personen, die im genannten Bereich entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbruch durch Balkontür,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Heinrich-von-Kleist-Straße, 31.01.2022, 18.15 Uhr bis 01.02.2022, 11.00 Uhr (pa)In Kirdorf kam es von Montag auf Dienstag zu einem Wohnungseinbruch. Zwischen dem frühen Montagabend und Dienstagvormittag verschafften sich Unbekannte in der Heinrich-von-Kleist-Straße durch das Einwerfen der Scheibe einer Balkontür Zugang in eine über einer Garage gelegenen Wohnung. Die Räumlichkeiten wurden anschließend nach Wertsachen durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Einbruchsversuch an Pfarrzentrum,

Königstein im Taunus, Burgweg, 01.02.2022, gg. 03.45 Uhr (pa)In der Nacht zum Dienstag versuchten Unbekannte in Königstein, in die Räumlichkeiten des im Burgweg gelegenen Pfarrzentrums einzubrechen. Bewohner der in dem Objekt befindlichen Dienstwohnung bemerkten gegen 03.45 Uhr ungewöhnliche Geräusche. Als sie nach der Ursache schauten, suchten die Täter offenbar das Weite. Anschließend konnte festgestellt werden, dass jemand versucht hatte, die Hintertür des Gebäudes aufzuhebeln. Das Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Tür von Kita aufgehebelt,

Steinbach, Waldstraße, Nacht zum 01.02.2022 (pa)In der Steinbacher Waldstraße wurde in der Nacht zum Dienstag die dortige Kindertagesstätte zum Ziel von Einbrechern. Wie am Dienstagmorgen festgestellt werden musste, hatte jemand die Eingangstür der Kita aufgehebelt. Aus bislang nicht bekannten Gründen brachen die Täter ihre Tat offenbar jedoch ab, sodass es bei einem Sachschaden von rund 500 Euro blieb. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

5. Scheibe von Linienbus beschädigt - Polizei sucht jugendlichen Zeugen, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Stedter Weg, 01.02.2022, gg. 11.50 Uhr (pa)Am Dienstagmittag kam es in Kirdorf zu einer Sachbeschädigung an einem fahrenden Linienbus. Das Fahrzeug war gegen 11.50 Uhr im Stedter Weg unterwegs, als jemand einen bislang unbekannten Gegenstand gegen eine Seitenscheibe des Busses warf. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein jugendlicher Fahrgast, der den Bus am Bürgerhaus verließ, nähere Angaben zum Tatgeschehen machen können. Der Jugendliche war beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr vor Ort. Daher bittet die Bad Homburger Kriminalpolizei diesen wichtigen Zeugen sowie mögliche weitere Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

6. Mehrere Anzeigen nach Kontrolle von Rollerfahrer, L 3025, Gemarkung Schmitten, 02.02.2022, gg. 01.10 Uhr (pa)In der Nacht zum Mittwoch hatte eine Polizeikontrolle auf der L 3025 bei Schmitten für einen 21-jährigen Rollerfahrer weitreichende Folgen. Eine Streife beabsichtigte gegen 01.10 Uhr in der Nacht, einen auf der Landesstraße fahrenden Motorroller anzuhalten und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer des Kleinkraftrads versuchte zunächst, davonzufahren und sich der Kontrolle zu entziehen, konnte schließlich jedoch gestoppt und kontrolliert werden. Dabei stellte sich schnell heraus, welche Gründe für das Fluchtverhalten des 21 Jahre alten Schmitteners zugrunde gelegen haben dürften. So fand die Streife bei dem Kontrollierten neben Blankett-Impfausweisen mit ungültigen Chargennummern auch verschiedene Drogen sowie Zubehör, sodass sich der Verdacht eines möglichen Handeltreibens ergab. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem Festgenommenen wurden weitere Blankett-Impfausweise, eine Schreckschusswaffe sowie andere potentielle Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 21-Jährigen, der darüber hinaus im Verdacht steht, den Motorroller unter Drogeneinfluss gefahren zu haben, wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

7. Pedale verwechselt - Ein Verletzter und hoher Sachschaden, Usingen, Am Riedborn, 01.02.2022, gg. 10.00 Uhr (pa)Am Dienstagvormittag kam es in Usingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 85-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von über 18.000 Euro entstand. Der Senior befand sich mit seinem VW Tiguan gegen 10.00 Uhr in einer Einfahrt in der Straße "Am Riedborn", als er beim Einbiegen in die Straße nach eigenen Angaben das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte. Dies hatte zur Folge, dass der VW beschleunigte, eine mittig auf der Straße befindliche Warnbarke beschädigte. Der Wagen kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Mauer, einen Internet-Verteilerkasten sowie eine Laterne und kippte durch den Aufprall um, sodass er auf der Fahrzeugseite zum Stilltand kam. Ein entgegenkommender Mercedes wurde dabei im Heckbereich der Fahrerseite beschädigt. Der Rettungsdienst brachte den bei dem Unfallgeschehen leicht verletzten VW-Fahrer zur Behandlung in eine Klinik. Sein Fahrzeug musste durch den Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden.

