PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schulgebäude mit Farbe beschmiert +++ VW besprüht +++ Bei Ausweichmanöver von Fahrbahn abgekommen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schulgebäude mit Farbe beschmiert,

Grävenwiesbach, Heinzenberg, Mühlweg, 29.01.2022, 19.00 Uhr bis 30.01.2022, 12.00 Uhr (pa)Von Samstag auf Sonntag richteten Unbekannte im Grävenwiesbacher Ortsteil Heinzenberg an einem Schulgebäude einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Wie am Sonntagmittag angezeigt wurde, hatte jemand über Nacht die Außenfassade der im Mühlweg gelegenen Grundschule an diversen Stellen mit Farbe besprüht. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06081) 9108 - 0 zu melden.

2. VW besprüht,

Bad Homburg v. d. Höhe, Jacobistraße, 29.01.2022, 14.00 Uhr bis 30.01.2022, 18.00 Uhr (pa)In der Bad Homburger Jacobistraße kam es von Samstag auf Sonntag zu einem Fall von Vandalismus an einem geparkten Pkw. Das Fahrzeug - ein grauer VW Golf - war zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag im Bereich eines Verbindungsweges zur Taunusstraße abgestellt, als Unbekannte es auf der Beifahrerseite mit schwarzer Sprühfarbe verunstalteten. Der angerichtete Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Bei Ausweichmanöver von Fahrbahn abgekommen, L 3055, zw. Grävenwiesbach und Waldsolms (Gemarkung Grävenwiesbach), 31.01.2022, gg. 06.40 Uhr (pa)Am Montagmorgen führte ein Ausweichmanöver eines Autofahrers auf der L 3055 bei Grävenwiesbach dazu, dass sein Pkw von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Nach Angaben des 34-jährigen Peugeot-Fahrers, der gegen 06.40 Uhr von Waldsolms kommend in Fahrtrichtung Grävenwiesbach fuhr, geriet ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug bei schneebedeckter Straße auf dessen Fahrspur. Um einem Zusammenstoß zu entgehen, sei der 34-Jährige nach links ausgewichen, wobei sein Peugeot von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die Person am Steuer des anderen Fahrzeugs habe die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder Hilfe zu leisten. Der Peugeot-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, sein Pkw musste jedoch mit wirtschaftlichem Totalschaden abgeschleppt werden. Die Polizeistation Usingen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell