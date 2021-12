Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Halstenbek: Vollbrand einer Lagerhalle auf dem Gelände eines Betonmischwerkes Datum: Sonntag, 26.Dezember 2021, 16:29 Uhr +++ Einsatzort: Halstenbek, Altonaer Straße +++ Einsatzart: Feuer 5

Pinneberg (ots)

Halstenbek - Um 16:29 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek zu einem Lagerhallenbrand in die Altonaer Straße gerufen. Aufgrund der ersten Anrufe hat die Leitstelle das Szenario Feuer Groß gewählt, das hat zur Folge das sofort für die gesamte Feuerwehr Halstenbek ein Vollalarm ausgelöst wird. Der ersteintreffende Zugführer konnte sich ein umfassendes Bild der Lage machen. Die kombinierte Lagerhalle (20 x 30 Meter) mit Werkstatt und Geschäftsräumen brannte bereits in voller Ausdehnung. Er veranlasste daraufhin eine Alarmstufenerhöhung auf FEU2. Die Feuerwehr Rellingen wurde mit an die Einsatzstelle alarmiert. Die ersten Einsatzkräfte haben einen umfassenden Löschangriff von mehreren Seiten auf die Lagerhalle vorgetragen. Der Fuhrpark der Firma stand in der Nähe der Lagerhalle und musste vor einem Übergreifen der Flammen geschützt werden. Die Feuerwehr Hamburg hat aufgrund von diversen Notrufen, die an der FEZ Hamburg aufliefen, zeitgleich ebenfalls Einsatzkräfte an die Landesgrenze geschickt. Das Feuer wurde auf Hamburger Seite vermutet. Die Kräfte der FW Hamburg wurden dem Einsatzleiter Halstenbek angeboten und der hat die Unterstützung aus Hamburg gerne angenommen. So konnten die Hamburger Kameraden bei dem Aufbau mehrerer Löschwasserleitungen unterstützen. Der U-Dienst der Feuerwehr Hamburg hat sich an der Einsatzstelle ein eigenes Bild der Lage gemacht und weitere Schritte mit dem Einsatzleiter besprochen. Die ersten Löschmaßnahmen zeigten Wirkung und die ersten Kräfte konnten aus dem Einsatz entlassen werden. Die Gemeindewerke von Halstenbek haben das Gebäude stromlos geschaltet. Nach und nach konnten weitere Kräfte aus den Einsatz entlassen werden. Derzeit (20:00 Uhr)führt die Feuerwehr Halstenbek noch Nachlöscharbeiten an der Einsatzstelle durch.

Die Kriminalpolizei hat die Einsatzstelle für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Angaben zu Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Der Einsatz dauerte bis zur Stunde noch an.

Kräfte:

FF Halstenbek - 43 Kräfte mit zehn Fahrzeugen FF Rellingen - 40 Kräfte mit sieben Fahrzeugen FW Hamburg mit Kräften von F15, F16, FF Schnelsen, FF Eimsbüttel, FF Langenhorn, U-Dienst sowie Bereichsführer Eimsbüttel und B-Dienst West KFV Pinneberg - 3 Kräfte mit drei Fahrzeugen

Rettungsdienst:

Zwei RTW Polizei mit sechs Fahrzeugen

Zeiten:

16:30 Uhr Vollalarm für die FF Halstenbek 16:39 Uhr Alarm für FF Rellingen

Einsatzleiter: Esfandiar Rastar, Zugführer Feuerwehr Halstenbek

