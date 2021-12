Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Geplante Aktionen der Feuerwehren mit Drehleiter im Kreis Pinneberg: Unterstützung der Schwarzenbeker Aktion Trompeter spielt "Stille Nacht" aus der Höhe für die Bevölkerung am 19.12.2021 um 15.00 Uhr

Pinneberg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbek in Schleswig-Holstein hat für sich einen tollen Einfall gehabt. Ein Kamerad mit Trompete wollte am Sonntag, 19. Dezember (4. Advent) aus dem Korb der Drehleiter in luftiger Höhe für die Bevölkerung ein Ständchen spielen. Die Wahl welches Lied war schnell getroffen, es soll das besinnliche "Stille Nacht, heilige Nacht" von Franz Xaver Gruber sein.

Diese Idee wurde von den Kameraden der Schwarzenbeker Wehr auch in andere Feuerwehren geteilt. Die geplante Aktion findet im Kreis Pinneberg einen großen Anklang, somit ist Stand heute an folgenden Plätzchen im Kreisgebiet von der örtlichen Feuerwehr etwas geplant:

FW Barmstedt - 15 Uhr vor dem Rathaus Barmstedt

FW Elmshorn - 15 Uhr im Wendehammer in der Kirchenstraße

FW Schenefeld - 15 Uhr vor dem Rathaus Schenefeld

FW Pinneberg gemeinsam mit FW Halstenbek, FW Tangstedt, FW Prisdorf, FW Borstel-Hohenraden - 15 Uhr vor dem Rathaus Pinneberg

FW Quickborn gemeinsam mit FW Bönningstedt, FW Bilsen, FW Hasloh - 15 Uhr Marienkirche

FW Tornesch - 15 Uhr Bahnhofplatz

FW Wedel - 15 Uhr Am Marktplatz beim Roland

FW Helgoland - 15 Uhr Fahrstuhl Oberland

Die Feuerwehren sind jeweils mit einer kleinen Abordnung vor Ort und werden die Aktion um 15.00 Uhr durchführen. Teilweise werden die vorhanden Drohnen genutzt um dieses Ereignis zu dokumentieren. Es ist geplant aus dem dann vorhandenen Material eine gemeinsame Weihnachtsbotschaft zum vierten Advent zusammen zuschneiden und auf den Feuerwehrkanälen zu veröffentlichen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell