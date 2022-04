POL-PDWIL: Ehrung einer Bürgerin für außergewöhnliche Zivilcourage

Wittlich (ots) - In der Nacht zum Donnerstag, den 14.04.2022, kam es im Gewerbegebiet von Wittlich zu mehreren Diebstählen von Katalysatoren. Die Tatörtlichkeiten erstrecken sich auf fünf verschiedene Autohändler. Durch bislang unbekannte Täter wurden, vermutlich mittels Trennschleifer, an mehreren PKW´s die Katalysatoren demontiert und entwendet. Auch in dort abgestellte Container und in einen Holzschuppen ...

mehr