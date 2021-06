Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Mit 2,21 Promille auf dem Rennrad unterwegs

Rostock (ots)

Als der Fahrer eines Rennrades am 11. Juni 2021 gegen 00:00 Uhr auf Höhe der Bushaltestelle am S-Bahnhaltepunkt Lütten Klein ein Streifenfahrzeug der Bundespolizei erkannte, wollte er abrupt seine Fahrtrichtung ändern. Dieses gelang dem 29-jährigen Deutschen jedoch nicht, so dass er mit seinem Fahrrad stürzte. Als sich die Bundespolizeibeamten nun dem Mann näherten, versuchte dieser aufzustehen, um sich zu entfernen. Auf die Streifenbeamten wirkte der Mann in seinen Bewegungsabläufen sichtlich unkoordiniert. Hinzu kam noch, dass der 29-Jährige nicht mal mehr in der Lage war, sein Fahrrad zu schieben. Daraufhin untersagten die Bundespolizisten ihm die Weiterfahrt. Hierbei stellten die Beamten merklichen Atemalkoholgeruch fest und dass der Mann Schwierigkeiten hatte, sich zu artikulieren. Da der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr bestand, wurde er belehrt sowie seine Identität festgestellt und die Kollegen der Landespolizei zuständigkeitshalber hinzugezogen. Diese stellten vor Ort einen Atemalkoholwert von 2,21 Promille fest. Den 29-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell