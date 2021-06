Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizeiinspektion Rostock und Musikband Gleis4 starten Präventionskampagne. Einladung zum Pressegespräch

Grevesmühlen/Rostock (ots)

Ausgangspunkt für eine geplante Präventionskampagne mit der Bundespolizeiinspektion Rostock und der Musikband Gleis4 aus Grevesmühlen war ein auf YouTube veröffentlichtes Video zur Entstehungsgeschichte des Covers der neuesten CD der Band.

Wie es genau zur Entstehung der Zusammenarbeit kam und welche Präventionskampagnen angedacht sind, wird in einem gemeinsamen Pressegespräch bekannt gegeben.

Hierzu möchten wir alle interessierten Pressevertreter am Dienstag, den 22. Juni 2021 um 17:00 Uhr zum gemeinsamen Pressegespräch am Bahnhof Grevesmühlen (Bahnhofssaal) in 23936 Grevesmühlen recht herzlich einladen.

