POL-DO: 27-Jähriger rast durch Borsigplatz-Viertel: 30.000 Euro Schaden und mehrere Strafanzeigen

Mit hohem Tempo raste ein 27-jähriger Dortmunder in seinem Audi RS Q3 am Donnerstag (30.12.2021) durch das Borsigplatz-Viertel in Dortmund. Auf der Stahlwerkstraße verlor der Mann gegen 21.40 Uhr während seiner riskanten Fahrt die Kontrolle über den Audi. Zunächst rammte er während einer Kurvenfahrt einen Pfosten. Dann prallte er mit dem Auto gegen einen geparkten VW Tiguan - und konnte mit platten Reifen nicht mehr weiterfahren.

Den Führerschein des 27-Jährigen konnte die Polizei nicht sicherstellen - er besitzt gar keine Fahrerlaubnis. Obendrein steht er unter dem Verdacht, den Audi unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Die Polizei stellte den stark beschädigten Pkw und das Mobiltelefon des Mannes sicher. In einer Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Ein Zeuge informierte die Polizei über die riskante Fahrweise des Tatverdächtigen im Borsigplatz-Viertel. Dieser sei mehrfach mit sehr hohem Tempo durch die Wohngebiete gefahren. Da hier der Verdacht auf ein verbotenes Rennen besteht, ermittelt die Polizei auch deshalb.

Dazu kommen die Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, die Fahrt ohne Fahrerlaubnis und der Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von insgesamt 30.000 Euro - zu Beginn des neuen Jahres muss sich der Dortmunder also mit mehreren Straftatbeständen auseinander setzen.

