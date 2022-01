Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Einbruch in Netto Markt in Löcknitz aufgeklärt

Pasewalk (ots)

Die enge und intensive Zusammenarbeit zwischen der Bundespolizeiinspektion Pasewalk und der Landespolizei MV in Pasewalk führte wieder einmal zu einem schnellen Fahndungserfolg.

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntages informierte das Polizeihauptrevier Pasewalk die Bundespolizei über einen Einbruch in den "Schwarzen Netto" in Löcknitz. Bei dem Einbruch sollten größere Getränkemengen und Zigaretten entwendet worden sein. Kurze Zeit später stellten Verstärkungskräfte der Bundesbereitschaftspolizei Ratzeburg zwei männliche Jugendliche (14 bzw. 15-jährig) nahe der Tankstelle in Löcknitz fest. Als diese die Bundespolizisten sahen, warfen sie die mitgeführten Rucksäcke fort. In den Rucksäcken befanden sich Einbruchswerkzeuge sowie größere Mengen an Zigaretten und Alkohol. Der Vorgang wurde zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben. Stehlschaden: 250,- EUR/ Sachschaden durch den Einbruch. 1000,-EUR

