POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.04.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Weikersheim-Nassau: Biberdamm widerrechtlich entfernt - Zeugen gesucht

Den Lebensraum eines besonders geschützten Bibers zerstörte ein Unbekannter bereits im Dezember letzten Jahres am Nassauer Bach, zwischen Nassau und Schäftersheim. Auf einer Strecke von etwa 1,5 Kilometern entfernte der Unbekannte, vermutlich mit Hilfe eines technischen Gerätes, insgesamt 13 Biberdämme. Der Biberberater erklärte, genauso wie der Bibermanager des Regierungspräsidiums, dass weder die Entnahme des Lebensraumes eines Bibers noch die Tötung zur Lösung eines etwaigen "Biber-Problems" führen würde, denn sobald ein Biberrevier frei würde, wandere ein Nachkömmling in das Revier und siedele sich neu an.

Wer kann Hinweise zum Auffinden des Täters geben? Der Fachbereich Gewerbe / Umwelt der Polizei Tauberbischofsheim nimmt Hinweise unter 09341 810 entgegen.

Boxberg: Hund reißt Reh

Immer wieder kommt es vor, dass Hunde Wildtiere hetzen und sogar reißen. So war es auch am Mittwochabend in Boxberg. Gegen 18.30 Uhr ließ ein Mann seinen Hund außerhalb seines Einwirkungsbereich frei laufen. Das hatte zur Folge, dass der Hund zunächst ein Reh jagte und es anschließend riss. Hundehalter werden gebeten ihre Begleiter im Einwirkungsbereich oder an der Leine zu führen.

