POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.04.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Beschädigter Opel Corsa - Wer war's?

Zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Samstag, 15.30 Uhr wurde ein Opel Corsa auf einem Wohnheim-Parkplatz in der Egertenstraße in Kupferzell beschädigt. Eine unbekannte Person streifte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ausparken den geparkten Corsa im hinteren linken Fahrzeugbereich. Der oder die Unbekannte entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit ohne sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Beschädigungen am Busbahnhof - Zeugen gesucht

Am Busbahnhof in Künzelsau wurden in der Nacht auf Sonntag gegen ein Uhr zwei Bushaltestellenschilder von einer Personengruppe beschädigt. Dabei schlugen sie auf die beiden Schilder ein, sodass einzelne Metallteile und Styropor herausfielen. Ein Zeuge beobachtete dies und rief daraufhin die Polizei. Aufgrund unterschiedlicher Angaben sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Hinweise zu der Tat werden von dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

